Трамп захотел увидеть Ким Чен Ына хоть на пару минут
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет увидеть лидера КНДР Ким Чен Ына хоть на пару минут. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Трампа, в настоящее время он пока не согласовывал их встречу и не знает, где может находиться глава страны.
Он отметил, что, если Ким Чен Ын в Северной Корее, то смогут встретиться с ним.
«Если он там, то мы увидимся на пару минут. Это все, что мы можем сделать. Но это будет хорошо», — добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу.