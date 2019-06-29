Трамп захотел увидеть Ким Чен Ына хоть на пару минут

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет увидеть лидера КНДР Ким Чен Ына хоть на пару минут. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Трампа, в настоящее время он пока не согласовывал их встречу и не знает, где может находиться глава страны.

Он отметил, что, если Ким Чен Ын в Северной Корее, то смогут встретиться с ним.

«Если он там, то мы увидимся на пару минут. Это все, что мы можем сделать. Но это будет хорошо», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу.