Трамп сомневается в главе ФБР

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Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, доверяет ли он директору ФБР Кристоферу Рею. Об этом сообщает The Hill.

По данным телеканала, Трамп отказался подтвердить, что доверяет Рею.

«Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп.

Он также добавил, что не согласен с Реем из-за его слов о слежке ФБР за штабом Трампа.

Президент подчеркнул, что Рей заявил, что не знает о незаконной слежке ФБР за штабом Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал госизменой слежку ФБР.