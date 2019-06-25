Трамп сомневается в главе ФБР
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, доверяет ли он директору ФБР Кристоферу Рею. Об этом сообщает The Hill.
По данным телеканала, Трамп отказался подтвердить, что доверяет Рею.
«Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп.
Он также добавил, что не согласен с Реем из-за его слов о слежке ФБР за штабом Трампа.
Президент подчеркнул, что Рей заявил, что не знает о незаконной слежке ФБР за штабом Трампа.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал госизменой слежку ФБР.