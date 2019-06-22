Абэ сделал признание насчет переговоров с Путиным

Японский премьер Синдзо Абэ признался, что очень ждет прогресса в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным на полях G20. Об этом сообщает РИА «Новости».

Абэ отметил, что достичь консенсуса по ряду вопросов будет непросто, но он добавил, что очень хочет увидеть прогресс в переговорах.

Премьер Японии подчеркнул, что изначально вел переговоры с российской стороной, «исходя из японо-американских союзнических отношений».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал дату встречи Путина и Абэ.

28–29 июня 2019 года в японской Осаке пройдет саммит G20.