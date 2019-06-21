Россия возвращает граждан из Грузии

Российский президент Владимир Путин подписал указ об обеспечении нацбезопасности РФ, передает РИА «Новости».

Указ касается Грузии, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий».

Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона «несет ответственность» за протесты в Грузии.

Представители оппозиционных партий, в том числе сторонники Михаила Саакашвили, возобновили 21 июня акцию протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси, требуя на этот раз отставки главы МВД и проведения досрочных парламентских выборов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.