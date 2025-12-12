Над Россией сбили 90 беспилотников. Военная операция, день 1388-й

Украина хочет предложить США создать в Донбассе «свободную экономическую зону», таким образом Киев хочет заинтересовать американского лидера Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники.
США примут участие в переговорах с представителями Европы и Украины 13 декабря если будет хороший шанс заключить мирную сделку, заявил Трамп.
США готовы помочь Украине с гарантиями безопасности, заявил Трамп, назвав их предоставление необходимым фактором для урегулирования конфликта.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США «выкинули кое-что» из мирного плана по российско-украинскому конфликту.
Взрыв дрона повредил многоэтажный дом в Твери, ранения получили семь человек, в том числе ребенок. Удар пришелся по нижним этажам здания, выбило окна и обрушило конструкции. Жильцов эвакуировали, на месте работают спасатели и медики.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
63 БПЛА сбили над Брянской областью, восемь — над Ярославской, четыре — над Московским регионом, по три — над Смоленской и Тверской областями, а также акваторией Черного моря. По два дрона уничтожили в Тамбовской и Тульской областях, еще по одному — Орловской и Ростовской.