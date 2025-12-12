Над Россией сбили 90 беспилотников. Военная операция, день 1388-й

8:05

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

63 БПЛА сбили над Брянской областью, восемь — над Ярославской, четыре — над Московским регионом, по три — над Смоленской и Тверской областями, а также акваторией Черного моря. По два дрона уничтожили в Тамбовской и Тульской областях, еще по одному — Орловской и Ростовской.