Политика

Над Россией сбили 90 беспилотников. Военная операция, день 1388-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1388-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотников над территорией России, из них четыре — в Московском регионе. В Твери взрыв дрона повредил нижние этажи жилого дома, пострадали семеро человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Украине с гарантиями безопасности, и рассказал, что из мирного плана по урегулированию конфликта «кое-что выбросили». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:10

🔴 Средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву — Собянин

8:56

Украина хочет предложить США создать в Донбассе «свободную экономическую зону», таким образом Киев хочет заинтересовать американского лидера Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники.

8:44

🔴 Средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву — мэр столицы Сергей Собянин

8:33

США примут участие в переговорах с представителями Европы и Украины 13 декабря если будет хороший шанс заключить мирную сделку, заявил Трамп.

8:21

США готовы помочь Украине с гарантиями безопасности, заявил Трамп, назвав их предоставление необходимым фактором для урегулирования конфликта.

8:14

Президент США Дональд Трамп заявил, что США «выкинули кое-что» из мирного плана по российско-украинскому конфликту.

8:10

Взрыв дрона повредил многоэтажный дом в Твери, ранения получили семь человек, в том числе ребенок. Удар пришелся по нижним этажам здания, выбило окна и обрушило конструкции. Жильцов эвакуировали, на месте работают спасатели и медики.

8:05

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

63 БПЛА сбили над Брянской областью, восемь — над Ярославской, четыре — над Московским регионом, по три — над Смоленской и Тверской областями, а также акваторией Черного моря. По два дрона уничтожили в Тамбовской и Тульской областях, еще по одному — Орловской и Ростовской.

8:01

Сегодня 1388-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
