Три аэропорта московского авиаузла временно прекратили работу

Аэропорты московского авиаузла Домодедово, Жуковский и Внуково временно прекратили прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в воздушном пространстве Шереметьево был введен план «Ковер». Уточняется, что из-за введенных ограничений возможны корректировки в расписании полетов, при этом в терминалах продолжается обслуживание пассажиров. В пресс-службе авиагавани также отметили, что ситуация в терминалах спокойная.

Дроны с ночи пытаются атаковать Москву. За это время в общей сложности было сбито восемь БПЛА. Об отражении последней атаки мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в 9:10 мск.

Ранее появилось видео с последствиями предполагаемой атаки БПЛА на Грозный.