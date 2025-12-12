В «Спартаке» заявили, что уход Станковича положительно повлиял на команду

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гендир «Спартака» заявил, что отставка Станковича пошла команде на пользу
Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что решение об отставке главного тренера Деяна Станковича оказало положительное влияние на команду. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сложно сказать, что было бы, если бы это случилось раньше. Но уверен, что если бы этого не произошло перед матчами с ЦСКА и «Локомотивом», болельщики не увидели ту игру, в сторону которой клуб хочет двигаться», — сказал Некрасов.

По его словам, вопрос об увольнении Станковича обсуждался, и в какой-то момент стало понятно, что дальнейшее сотрудничество специалиста и клуба невозможно.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее комментатор «Матч ТВ» рассказал, что Романов откажется от предложения клуба Первой лиги.

