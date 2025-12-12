В России стартовали испытания беспилотника «Черный коршун-15»

В России начались испытания грузового дрона «Черный коршун - 15» (ЧК-15СВО), способного нести грузы до 100 килограммов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию-разработчик «Дронакс».

«В комплекте идет универсальная система жесткой перевозки и сброса/отцепа крупногабаритных грузов, совместимая с ТМ-62 (противопехотная мина), таким образом, применять дрон можно для доставки боеприпасов, снаряжения, медикаментов и других грузов. Технически может рассматриваться возможность применения для эвакуации раненых, исходя из грузоподъемности и наличия системы перевозки грузов», — рассказали в «Дронакс».

Как уточнил разработчик, испытания проходя в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

В конце ноября этого года, начал летные сертификационные испытания второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21. Первый полет провели в Жуковском. Была протестирована устойчивость и управляемость самолета с отечественными приводами системы управления. Главной задачей специалистов является завершение всего объема испытаний по программе импортозамещения и получить одобрение главного изменения для последующих поставок самолетов в авиакомпании.

Ранее стало известно, что в России в будущем может появиться укороченная версия МС-21.