На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России стартовали испытания беспилотника «Черный коршун-15»

Начались испытания способного нести до 100 кг груза дрона «Черный коршун-15»
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В России начались испытания грузового дрона «Черный коршун - 15» (ЧК-15СВО), способного нести грузы до 100 килограммов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию-разработчик «Дронакс».

«В комплекте идет универсальная система жесткой перевозки и сброса/отцепа крупногабаритных грузов, совместимая с ТМ-62 (противопехотная мина), таким образом, применять дрон можно для доставки боеприпасов, снаряжения, медикаментов и других грузов. Технически может рассматриваться возможность применения для эвакуации раненых, исходя из грузоподъемности и наличия системы перевозки грузов», — рассказали в «Дронакс».

Как уточнил разработчик, испытания проходя в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

В конце ноября этого года, начал летные сертификационные испытания второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21. Первый полет провели в Жуковском. Была протестирована устойчивость и управляемость самолета с отечественными приводами системы управления. Главной задачей специалистов является завершение всего объема испытаний по программе импортозамещения и получить одобрение главного изменения для последующих поставок самолетов в авиакомпании.

Ранее стало известно, что в России в будущем может появиться укороченная версия МС-21.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами