Трамп заявил, что его мирный план не нравится только Зеленскому

Трамп: Зеленскому не нравится мирный план США, но его люди восхищены
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп считает украинского президента Владимира Зеленского единственным, кому не нравится его план урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его люди восхищались концепцией этого соглашения», — сказал американский лидер.

По его словам, план США состоит из 4–5 разделов, включая вопрос территорий, что делает переговоры очень сложными.

До этого украинское издание «Зеркало недели» опубликовало обновленный текст мирного плана Трампа, в рамках которого ВСУ должны полностью выйти из Донбасса, Украине отказывают в членстве в НАТО, а Киев должен «в самое ближайшее время» запустить подготовку к президентским выборам.

Ранее Украина предложила США создать в Донбассе свободную экономическую зону.

Переговоры о мире на Украине
