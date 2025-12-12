На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщают о сотнях заложников среди мирных жителей в Купянске-Узловом

Mash: ВСУ удерживают 500 мирных жителей в Купянске-Узловом
Shutterstock

Военные ВСУ взяли в заложники около 500 мирных жителей в Купянске-Узловом в Харьковской области, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам журналистов, людей в поселке удерживают и используют как живой щит.

Как рассказали местные, украинские военные перекрыли все выходы из населенного пункта, опасаясь новых ударов со стороны российских войск. Мирны жители, которые пытались покинуть поселок, попали под обстрел ВСУ, отмечается в публикации.

Mash также сообщает о замеченных в этом районе колумбийских наемниках.

Поселок Купянск-Узловой находится в 4-х километрах от Купянска. 21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска взяли под контроль Купянск в Харьковской области. Освобождение Купянска позволит «замкнуть кольцо» вокруг украинского гарнизона во множестве населенных пунктов, объяснили власти ДНР. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

А 2 декабря Путин заявил о скором полном освобождении Купянска-Узлового.

Ранее стало известно, что ВСУ заблокировали эвакуацию почти 2,5 тысячи жителей Купянска.

СВО: последние новости
