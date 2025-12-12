На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Воткнулись в гору в облаках: почему во Вьетнаме разбились «Русские Витязи»

Летчики «Русских Витязей» разбились во Вьетнаме 30 лет назад
Погибшие летчики Николай Гречанов, Александр Сыровой, Борис Григорьев, Николай Кордюков (слева направо)

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи»
Летчики пилотажной группы «Русские Витязи» привыкли находиться в постоянной опасности: при выполнении трюков или полете в тесном строю одно неловкое движение руки отделяет их от смерти. Уберегает их личное мастерство и умение работать в команде, за которые летчики и получили признание во всем мире. В 1995 году четверо «Витязей» разбились во Вьетнаме, причем не во время шоу, а при рядовом перелете по пути на родину. Как выяснило следствие, подвели их не летные навыки, а собственный командир.

Больше, чем пилотажная группа

О пилотажной группе «Русские Витязи» слышали даже те, кто не слишком интересуется боевой авиацией, и связано это с той ролью, которую группа непреднамеренно взяла на себя после распада СССР. В 1990-х годах, после краха социалистического строя, в России существовал вакуум идентичности: гражданам страны зачастую нелегко было ответить, кто они и чем могут гордиться.

Классическая русская культура — Пушкин и Толстой, театр и балет — никуда не делась, но была артефактом далекого прошлого. Начало 1990-х ознаменовалось переходом от однопартийной диктатуры к выборной демократии, а также строительством рыночной экономики с изобилием потребительских товаров. Однако «демократия» на практике обернулась такой разрухой и коррупцией, что немало людей захотели обратно в социализм, а за бортом рыночного изобилия оказались десятки процентов населения, — да и странно всерьез гордиться тем, что в стране полки супермаркетов ломятся от еды.

Сергей Субботин/РИА Новости

Поэтому пилотажные группы, созданные на базе элитных советских истребительных эскадрилий, для многих стали символом надежды.

«Русских Витязей, как и «Стрижей», с охотой принимали на авиашоу по всему миру — в Америке, Европе и Азии.

Людям было интересно увидеть тех, кто пришел из-за рухнувшего железного занавеса, и, к удивлению иностранцев, перед ними оказались не герои фрик-шоу с водкой, гармонью и балалайкой, а подтянутые офицеры с внешностью киноактеров, исполняющие захватывающие трюки на изящных самолетах. Им рукоплескали, и новости об этом доходили до России.

Когда летчики выступали внутри страны, то посыл был еще проще: даже если зарплаты нет полгода, целыми городами правят бандиты, а президент то расстреливает парламент, то напивается до потери сознания, — Россией все равно можно гордиться, хотя бы взглянув в небо на ее «Витязей».

Поэтому их гибель, да еще столь нелепая, стала национальной трагедией.

С генералом — не спорить

В конце ноября 1995 года в Малайзии прошла международная выставка вооружений «Лима-95», частью которой было авиашоу. 2 декабря наступило время лететь домой, и с аэродрома на живописном острове Лангкави выдвинулся целый караван из самолетов: пять истребителей Су-27 и транспортный самолет Ил-76. Последний требовался потому, что на самолетах авиагруппы не было навигационного оборудования и радиосвязи для международных полетов. Поэтому летчики просто следовали за большой машиной, стараясь не терять ее из виду. Лишь в непосредственной близости от полосы летчики покидали строй и заходили на посадку.

Путь в Россию лежал через Камрань, — военную базу, некогда бывшую оплотом американских войск во Вьетнамской войне, а затем — местом базирования советского флота. На расстоянии около 100 км связь с базой была установлена, и ее наземный персонал начал передавать летчикам команды для захода на посадку. Дело это непростое — вокруг аэродрома горы, и необходимо четко знать безопасные эшелоны и маршруты.

close

Снимок самолетного строя летчика из группы «Русские Витязи» Владимира Ковальского за 20 минут до катастрофы

odintsovo.info

Истребители следовали за транспортником клином. Двое слева — Александр Личкун на двухместном Су-27УБ с Сергеем Климовым в задней кабине и Владимир Ковальский на одноместном. Тройка справа от транспортника, — спарка Борис Григорьев и Александр Сыровой, за ними на одноместных Николай Гречанов и Николай Кордюков. Командовал авиагруппой и пилотировал Ил-76 Владимир Гребенников, генерал-майор авиации.

По плану, согласно командам с земли, группа должна была подходить к базе на безопасной высоте в 1500 метров, с большим запасом пролетая над 900-метровыми сопками. Пройдя дальний приводной радиомаяк, самолеты должны были разделиться: Ил-76 остаться на безопасном эшелоне, а Су-27 — снизиться до 600 метров и начать самостоятельный заход на визуальную посадку.

Однако Гребенников сознательно проигнорировал команду с земли и приказал всем самолетам снижаться вместе, сохраняя строй за его Ил-76.

Тяжелый транспортник начал долгие плавные развороты, «размазанные» на 20 км, что много даже для этого класса машин. Смысла в происходящем не было никакого: Су-27 с опытным летчиком может сесть как угодно и по любой траектории, особенно в условиях приемлемой видимости, — облачность была низкая, но рваная.

Запоздалый прыжок

По ходу снижения, на высоте 850 метров, Личкун попытался уговорить командира снизиться еще, поднырнув под облака. В этом была логика: на тот момент группа уже прошла облака и аэродром и теперь летела над водной гладью. Однако Гребенников приказал выровнять машины и делать круг для захода на посадку в облаках, на опасной высоте.

Все это время истребители удерживали строй и не могли смотреть на приборы в кабине — лишь бы не потерять ведущего из виду.

«6-й, у тебя работает хоть что-нибудь [из навигации]?» — спросил Личкун у Кордюкова.

«А кто его знает», — ответил он.

Жизнь в тот момент целиком зависела от генерала, а видимость все сильнее портилась.

close

Встреча малайзийской делегации с главнокомандующим ВВС генералом армии Петром Дейнекиным для передачи денежной помощи и памятных подарков семьям военных летчиков авиаэскадрильи «Русские витязи», погибших в Камрани, в Главном штабе военно-воздушных сил РФ, 1995 год

Олег Булдаков/ТАСС

Внезапно в эфире раздались оборванные крики, в которых угадывались части «ПРЫГ» и «КАТАП». Ил-76 и истребители резко перевели в набор и вылетели из облаков, разбив строй. Однако три машины молчали — все, летевшие справа от транспортника. Летевшие слева от него уцелели, но потерялись над облаками без связи и навигации. К счастью, в просвете облаков экипажи Су-27 увидели какую-то полосу и сели на нее — это оказался неработающий вьетнамский аэродром Фанранг. Ил-76 еще полчаса кружил над местностью, пытаясь увидеть или услышать хоть один сигнал от пропавших.

Как потом удалось выяснить в ходе поисково-спасательных работ и следствия, на борту Ил-76 за 30 секунд до катастрофы сработала сигнализация об опасном сближении с рельефом местности. Однако Гребенников этот сигнал проигнорировал и продолжал лететь на высоте около 30 метров. Поскольку строй летел с креном вправо (правые — ниже центра), то все три правых истребителя столкнулись с сопкой. Столкновение никто не пережил — Григорьев успел катапультироваться, но все равно погиб — его тело нашли висящим на стропах, запутавшихся в дереве. Гречанов, Кордюков и Сыровой погибли мгновенно в кабинах своих машин.

close

Церемония прощания с летчиками самолетов СУ-27, которые разбились во Вьетнаме, 1995 год

Булдаков

На суде виновником катастрофы был признан Гребенников — нечастый случай, когда генерала осудили бы за потери личного состава. Его приговорили к шести годам колонии-поселения, но от заключения его спасла амнистия 1997 года.

После этого случая все самолеты пилотажных авиагрупп оборудовали для международных полетов, так что теперь они свободно себя чувствуют в небе хоть над Куала-Лумпуром, хоть над Буэнос-Айресом.

