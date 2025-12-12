На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России «Кинжалами» могли поразить секретные подземные объекты ВСУ

Аналитик Дандыкин: РФ могла уничтожить секретные объекты ВСУ в Кременчуге
Евгений Биятов/РИА Новости

Армия России могла уничтожить секретный подземный объект ВСУ в Кременчуге Полтавской области с помощью ракет «Кинжал». Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, передает aif.ru.

«Просто так «Кинжалы» не летают, это очень дорогая ракета. Если ими наносится удар, то только целенаправленный, чтобы пробить многометровый слой бетона», — подчеркнул он.

В Кременчуге, по мнению Дандыкина, могли быть созданы подземные укрепленные цеха для нужд ВСУ.

10 декабря российские военнослужащие при помощи боевых самолетов, дронов, ракет и артиллерии ударили по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что украинские системы ПВО не справляются с перехватом российских ракет.

