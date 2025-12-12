Медбрат домогался 14-летнего пациента, когда тот был под наркозом

В Германии медбрат домогался беспомощных пациентов и снимал это на видео

В Германии медбрат домогался беспомощных пациентов, среди которых был подросток. Об этом сообщает Bild.

Медбрат, которого обвинили в сексуальном насилии над пациентами, в последние годы работал в нескольких больницах Северного Рейна-Вестфалии, а весной этого года устроился в университетскую больницу Эссена. Три преступления произошли именно там.

Жертвами домогательств, произошедших с апреля 2017 года по август 2025 года, стали четыре женщины и один юноша. По данным регионального суда Эссена, им было 14, 28, 35 и 43 года. Возраст пятой жертвы неизвестен. Насилие совершалось, когда потерпевшие находились в искусственной коме или под общим наркозом.

32-летний мужчина якобы снимал свои действия на камеру, а затем отправлял материалы своей знакомой, которой предъявили обвинение в пособничестве и подстрекательстве. Самого медбрата также обвиняют в хранении и распространении детской порнографии, он был арестован в начале августа и с тех пор находится под стражей.

