В Росавиации рассказали о режиме работы Шереметьево на фоне ограничений

Московский аэропорт Шереметьево в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он предупредил, что в расписание части рейсов могут быть внесены изменения.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — пояснил Кореняко.

В свою очередь пресс-служба Шереметьево в Telegram-канале написала, что аэропорт возобновил обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет. При этом в воздушной гавани подтвердили, что отправка самолетов осуществляется по согласованию с профильными органами.

Дроны с ночи пытаются атаковать Москву. За это время в общей сложности было сбито восемь БПЛА. Об отражении последней атаки мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в 9:10 мск.

Ранее самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства.