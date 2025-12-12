Путин в Ашхабаде возложил венок к символу нейтрального статуса Туркмении

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Ашхабад возложил венок к монументу Нейтралитета. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Монумент, куда российский лидер возложил венок, является одной из центральных архитектурных точек Ашхабада. Арка Нейтралитета состоит из трех пилонов и многоуровневой конструкции высотой 83 метра, верхнюю часть которой украшает позолоченная 12-метровая фигура первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.

Владимир Путин прилетел в столицу Туркменистана 12 декабря с рабочим визитом. В аэропорту его встретил бывший глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава российского государства прибыл в туркменскую столицу для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета, а также 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркмении.

В рамках визита у президента также запланированы встречи в двустороннем формате. Политик встретится с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентами Ирана и Ирака Масудом Пезешкианом и Абдулом Латифом Рашидом. Также на мероприятии ожидается встреча Путина с президентами Туркмении и Турции Сердаром Бердымухамедовым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путин заявил, что СНГ не утрачивает своего значения.