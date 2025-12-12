На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин в Ашхабаде возложил венок к символу нейтрального статуса Туркмении

Кремль: Путин возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде
true
true
true
close
Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Ашхабад возложил венок к монументу Нейтралитета. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Монумент, куда российский лидер возложил венок, является одной из центральных архитектурных точек Ашхабада. Арка Нейтралитета состоит из трех пилонов и многоуровневой конструкции высотой 83 метра, верхнюю часть которой украшает позолоченная 12-метровая фигура первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.

Владимир Путин прилетел в столицу Туркменистана 12 декабря с рабочим визитом. В аэропорту его встретил бывший глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава российского государства прибыл в туркменскую столицу для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета, а также 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркмении.

В рамках визита у президента также запланированы встречи в двустороннем формате. Политик встретится с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентами Ирана и Ирака Масудом Пезешкианом и Абдулом Латифом Рашидом. Также на мероприятии ожидается встреча Путина с президентами Туркмении и Турции Сердаром Бердымухамедовым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путин заявил, что СНГ не утрачивает своего значения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами