«Будет отвечать народ»: Зеленский анонсировал референдум по контролю над Донбассом

Владимир Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают», отметил политик. При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что на Украине может пройти референдум по вопросу территориальных уступок.

«Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — заявил политик.

Зеленский также подтвердил, что Киев направил в Вашингтон обновленную версию мирного плана, но это все равно не финальный вариант . «План постоянно пересматривается и корректируется», – заявил он.

По словам президента Украины, США настаивают на создании демилитаризованной «свободной экономической зоны» на востоке страны.

«Они видят, что украинские войска покидают территорию Донецкой области, и предполагаемый компромисс заключается в том, что российские войска не входят на эту территорию. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной» — они не знают », — отметил украинский лидер.

Украина также настаивает на том, что ВС РФ уйдут из контролируемых ими территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. В Херсонской и Запорожской областях военные обеих стран останутся на занимаемых позициях.

«Наша позиция в плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии»,— сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что в плане США принципиальные разногласия вызывают только два пункта — о сдаче оставшейся части Донбасса и Запорожской АЭС.

Президент Украины также сообщил, что украинская и американская стороны 11 декабря провели переговоры о гарантиях безопасности. Со стороны США в видеоконференции приняли участие, в частности, госсекретарь Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Во встрече участвовал и генсек НАТО Марк Рютте.

«Сейчас важно, чтобы в этом документе были конкретные ответы на то, что больше всего волнует украинцев: какие действия предпримут партнеры, если РФ решит снова пойти с агрессией.

Договорились, что команды будут активно работать над тем, чтобы в ближайшее время появилось конкретное понимание по гарантиям безопасности», – уточнил Зеленский.

В исключительном случае

Накануне газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что ВСУ могут уйти с Донбасса, если Россия пойдет на взаимные уступки. О каких конкретно уступках шла речь, не уточняется.

Переговорщики со стороны Украины подчеркнули, что для Киева этот шаг неприемлем, но в исключительном случае украинцы готовы рассматривать и такой сценарий.

По словам собеседников The Telegraph, камнем преткновения на переговорах остается вопрос о гарантиях США для Украины. Американская сторона продолжает усиливать давление на Киев, чтобы тот отказался от территориальных претензий.

Украинское издание «Зеркало недели» уточняло, что Киев хочет получить назад занятые российскими войсками части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей в обмен на уход ВСУ из Донбасса.