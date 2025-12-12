Россиянин, забивший жену молотком на глазах у ребенка, получил 20 лет колонии

В Краснодаре вынесен приговор мужчине, который напал на жену с ножом и молотком, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов края.

По данным следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый приехал в Сочи, где проживала его жена и ребенок. Пара находилась в бракоразводном процессе. Он отпер квартиру своим ключом, вооружился ножом и молотком и напал на женщину. Она попыталась оказать сопротивление, но злоумышленник нанес ей не менее 20 ударов по различным частям тела, спасти пострадавшую не удалось.

Нападение произошло на глазах малолетнего сына пары. Следствием также установлено, что подсудимый четыре года истязал свою жену. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. С него также взыскано пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка и семьи его супруги.

Ранее россиянин избил жену и сломал ей нос после того, как она «плохо помыла духовку».