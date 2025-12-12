Россиянка бросала четырехмесячного сына на пол из-за плача

Молодая мать из Калужской области бросала ребенка на пол и получила 15 лет

В Калужской области вынесли приговор 24-летней матери, которая бросала ребенка на пол. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В апреле 2025 года жительница Малоярославца поссорилась с сожителем. Когда четырехмесячный сын заплакал, молодая мать несколько раз бросила его на пол, нанеся тяжкие травмы. Врачам не удалось спасти младенца.

Следователи провели осмотр места, изъяли улики, назначили экспертизы и допросили свидетелей. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент инцидента обвиняемая не находилась в состоянии аффекта, а значит — отдавала отчет своим действиям.

Суд признал женщину виновной по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ и назначил ей наказание в виде 15 лет исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1,5 года.

