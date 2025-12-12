На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ за два месяца задержала 169 подпольных оружейников в 53 регионах России

ФСБ: в России накрыли 44 подпольных оружейных мастерских
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией за два месяца пресекла деятельность 169 подпольных оружейников в 53 регионах страны. Об этом сообщили РИА Новости в центре общественных связей ведомства.

В ходе операций изъяли 378 единиц огнестрельного оружия, включая пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки и гранатометы.

По данным ведомства, незаконная деятельность заключалась в изготовлении, модернизации и сбыте оружия и боеприпасов в подпольных мастерских. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проводились в октябре и ноябре 2025 года по адресам проживания подозреваемых, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, а также Донецкую и Луганскую Народные Республики.

В результате силовики прекратили работу 44 подпольных мастерских. Помимо оружия, они изъяли свыше 52 кг взрывчатки, более 223 тыс. патронов и более 700 гранат. В ФСБ уточнили, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности в этой сфере продолжается.

В начале декабря Национальный антитеррористический комитет сообщал, что силовые структуры России перекрыли в этом году 29 каналов незаконного оборота оружия.

Ранее в НАК рассказали о предотвращенных в 2025 году террористических преступлениях.

