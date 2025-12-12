«Было бы странно увидеть россиян с оружием»: шведский лыжник о возможном допуске IBU России

Лыжник Самуэльссон заявил, что в мировом биатлоне не должно быть россиян

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон выразил протест допуску российских лыжников на международные соревнования, несмотря на доверие регламенту IBU, передает «Чемпионат».

«Было бы очень странно увидеть здесь россиян с оружием. Для меня все однозначно: здесь не должно быть россиян», — заявил Самуэльссон.

5 декабря президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что CAS в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ближайший этап Кубка мира, на котором они смогут выступит, пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Ранее FIS обязали допустить россиян в нейтральном статусе до всех стартов.