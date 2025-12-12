Названы 5 распространенных штрафов для автомобилистов зимой

«Известия» рассказали, за что чаще всего штрафуют автомобилистов зимой.

Первое — это нечитаемые из-за налипшего снега номера. Водителю, согласно ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ, за грозит предупреждение или штраф в 500 рублей. Второе — нарушение разметки. Если разметку невозможно различить, но установлен запрещающий знак, нарушение будет зафиксировано именно по знаку. За выезд на встречную полосу предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок 4–6 месяцев.

Нередко зимой автомобилисты паркуются на газоне. В Москве для физических лиц штраф составляет 5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Еще один штраф — за перевозку детей на тюбинге за машиной. Он составляет 3 тыс. рублей.

Украшение автомобиля дополнительной подсветкой - тоже нарушение. За это предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

До этого адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько сообщил, что содержание номерных знаков автомобилей российских водителей строго регулируется, любая модификация грозит владельцу машины существенным штрафом или лишением прав. Буквенно-цифровая комбинация должна соответствовать присвоенной в ГИБДД, а сам номер должен выглядеть по ГОСТу – черные символы на белом фоне с триколором.

Модификация номера наказывается по ст. 12.2 КоАП РФ в зависимости от тяжести нарушения. Если, например, номер просто нечитаем из-за загрязнения, за это предусмотрен штраф 500 рублей. А за видоизменения номера – например, если водитель заклеил одну цифру – уже грозит штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав до трех месяцев.

