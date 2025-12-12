Средства ПВО за два часа перехватили пять беспилотников

Силы ПВО сбили пять БПЛА в двух регионах и над акваторией Каспийского моря

Силы ПВО в период с 07:00 до 09:00 мск уничтожили пять беспилотников самолетного типа в двух регионах и над акваторией Каспийского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Два беспилотника были сбиты в Московской области, один — в Калужской области. Еще два БПЛА перехватили над акваторией Каспийского моря.

Дроны с ночи пытаются атаковать Москву. За это время в общей сложности было сбито восемь БПЛА. Об отражении последней атаки мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в 9:10 мск.

В периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево введен план «Ковер». По данным Росавиации, авиагавань принимает и отправляет самолеты по согласованию.

Кроме того, аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково временно прекратили прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что дроны Украины атаковали нефтеплатформу «Лукойла» в Каспийском море.