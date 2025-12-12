В Москве перекрыли Садовое кольцо

В Москве на Садовом кольце временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленской площади. Объезд возможен через ТТК», — сообщает канал.

Кроме того, движение закрыто на внешней стороне Садового кольца перед съездом на проспект Мира по направлению в область.

О причинах перекрытия движения не сообщается.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

Кроме того, в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе.

Ранее сообщалось, что пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов.