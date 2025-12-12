«Индустриальный Сберегательный Банк» лишили лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Индустриального Сберегательного Банка» («ИС Банк»). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такое решение в ЦБ приняли в связи с тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность «ИС Банк» в значительной степени ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. Он также проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот, заявили в ЦБ.

Информация об операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, будет направлена в правоохранительные органы.

Центробанк также аннулировал лицензию на осуществление «ИС Банк» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

По величине активов банк занимал 225-е место в банковской системе страны.

В сентябре регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Таврического банка. В октябре его признали банкротом.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у Промтрансбанка.