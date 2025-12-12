На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Индустриальный Сберегательный Банк» лишили лицензии

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «ИС Банк»
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Индустриального Сберегательного Банка» («ИС Банк»). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такое решение в ЦБ приняли в связи с тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность «ИС Банк» в значительной степени ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. Он также проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот, заявили в ЦБ.

Информация об операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, будет направлена в правоохранительные органы.

Центробанк также аннулировал лицензию на осуществление «ИС Банк» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

По величине активов банк занимал 225-е место в банковской системе страны.

В сентябре регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Таврического банка. В октябре его признали банкротом.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у Промтрансбанка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами