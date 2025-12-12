Пашинян прокатился на велосипеде по Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде по центру Москвы. О прогулке он рассказал в своем Telegram-канале.

Политик ехал по Моховой улице вдоль Манежа.

«Велопрогулка сегодня в Москве. Уже проехал 26 километров», — написал Пашинян.

Накануне Пашинян в ходе своего визита в Москву снял видео под песню «Белые розы» группы «Ласковый май». На записи Пашинян позирует на фоне здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке. В этот момент премьер был одет в классический костюм серого цвета, с галстуком и белую рубашку. На голове у него можно увидеть шляпу. В конце видео политик показывает руками сердечко.

Это не первый раз, когда Никол Пашинян снимает видеоролик под композицию российских исполнителей. В частности, 12 ноября, он начал день под песню популярной российской рок-группы ДДТ «Осень», лидером которой является Юрий Шевчук.

