На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Центробанк подает иск к бельгийскому депозитарию Euroclear

Банк России подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Банк России подает иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, в котором хранятся €180 млрд замороженных активов регулятора, в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

«В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков», — говорится в заявлении.

В ЦБ добавили, что регулятору был причинен вред действиями Euroclear, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами.

Накануне послы стран Европейского союза начали письменную процедуру по долгосрочному замораживанию российских активов. По словам журналистов, это позволит «подготовить почву для использования этих средств в интересах Украины».

Ранее Венгрия выступила против изменения механизма заморозки активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами