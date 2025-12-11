12 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

12 декабря в России празднуют День Конституции. Основной закон страны был принят в 1993 году на всенародном голосовании. В мире отмечают вкусный праздник — День пряничного домика, символизирующий приближение Рождества. По народному календарю — Парамон Зимоуказатель, по погоде в этот день наши предки судили о зиме. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 12 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 12 декабря

День Конституции в России

12 декабря 1993 года на всенародном голосовании был принят главный правовой акт Российской Федерации — Конституция. Эта дата стала государственным праздником.

Пожилые россияне помнят «сталинскую» Конституцию 1936 года и «брежневскую» — 1977-го, действовавшую до декабря 1993 года. По ним страна жила в советский период своей истории. Новый проект основного закона страны разрабатывался на фоне политического кризиса 1992–1993 года, который заключался в противостоянии между президентом Борисом Ельциным и руководством Верховного Совета. Первоначально рассматривались два варианта Конституции: с сильной президентской властью и с уклоном в парламентскую республику. После вооруженных столкновений в центре Москвы и штурма Белого дома 3-4 октября 1993 года был доработан окончательный вариант документа, который и вынесли на всенародное голосование 12 декабря.

За время действия Конституции РФ в нее несколько раз вносились поправки. Наиболее значимые — в 2020 году. Сейчас, согласно опросу ВЦИОМ, 65% россиян убеждены, что нынешняя Конституция в полной мере отвечает нуждам страны и ее народа.

Кстати, с 2013 года в День Конституции проходит Общероссийский день приема граждан. Жители могут обратиться в приемные президента в федеральных округах и регионах, в органы исполнительной власти и местного самоуправления с 12 до 20 часов по местному времени.

Международный день нейтралитета

Впервые вопрос о Международном дне нейтралитета возник в 2015 году: инициативу проявили участники конференции в Ашхабаде, приуроченной к 20-летию нейтралитета Туркменистана. Там же приняли Ашхабадский итоговый документ, в котором говорилось о том, что политика нейтралитета содействует укреплению мира и играет важную роль в развитии дружественных отношений между странами. Спустя два года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 декабря Международным днем нейтралитета.

Сегодня политику постоянного нейтралитета разделяют Швейцария, Австрия, Ирландия, Андорра, Мальта, Туркменистан, Узбекистан, Монголия, Камбоджа и некоторые другие страны. Они не участвуют в военно-политических союзах и отказываются размещать на своих территориях военные базы других стран, а также выступают посредниками в конфликтах и занимаются установлением мира. Кстати, этот статус не лишает государства права на самооборону.

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения

Дата установлена ООН в 2017 году, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к отсутствию качественной медицины в слаборазвитых странах, а также к проблеме дорогостоящих медицинских услуг, когда миллионы людей испытывают финансовые трудности вследствие расходов на лечение. Еще одна цель — побудить бизнес к наращиванию инвестиций в здравоохранение, созданию благотворительных фондов для помощи людям с редкими или сложными диагнозами.

Международный день пряничного домика

«Сладкий» праздник был придуман американцами, однако традиция создания пряничных домиков уходит в глубину веков. Еще римляне делали «вкусные дома» для богов и съедали их после праздников. Первые имбирные пряники приписывают немецким поварам Средневековья, они выпекали лакомство и продавали его на ярмарках. В начале 1800-х годов в Германии придумали пряничные домики. Благодаря сказке «Гензель и Гретель» и немецким иммигрантам об этой традиции узнали жители других стран.

В наше время пряничный домик — неотъемлемый символ Рождества. Можно сделать такой десерт самостоятельно. Супермаркеты предлагают наборы, в которые входят каркас домика и глазурь для украшения.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 12 декабря в других странах

День флага — Швейцария. 12 декабря 1889 года в стране был утвержден государственный флаг — квадратное красное полотнище с белым крестом посередине. По одной из версий, на флаге изображен отличительный знак швейцарских стрелков XIV века. По другой — красное полотнище символизирует кровь Христа. В праздник флаги вывешивают на фасадах правительственных зданий, школ, университетов. В стране проходят культурные мероприятия, выставки, лекции, посвященные истории страны и ее символам.

Кстати От швейцарского флага произошел символ Международного Комитета Красного Креста (МККК) — красный крест на белом фоне. Такие цвета и внешний вид выбраны в знак признания особых заслуг основателя МККК Анри Дюнана, который являлся гражданином Швейцарии.

День Девы Марии Гваделупской — Мексика. 12 декабря столица страны Мехико наполняется паломниками. Они собираются у ворот Базилики Девы Гваделупской. По легенде, в 1531 году она дважды являлась молодому индейцу Хуану Диего и местному священнику и повелела построить церковь на холме Тепейак. С распространением католичества этот день стал национальным праздником. 12 декабря мексиканцы празднуют чудесное явление сеньоры Гваделупе, благодарят ее в молитвах и приносят к Базилике цветы. На главной площади Мехико разворачиваются мексиканские танцы и даже бои с быками.

День национальной литературы — Кыргызстан. Праздник отмечают в день рождения писателя Чингиза Айтматова, чьи произведения известны во многих странах. В своем творчестве он старался сохранить культуру родной страны и добавить элементы традиционного эпоса. В этот день организуют открытые чтения произведений классиков, викторины и конкурсы.

Религиозные праздники 12 декабря

День памяти мученика Парамона Вифинского и с ним 370 мучеников

Святой мученик Парамон пострадал за веру Христову в 250 году. По преданию, он жил в Мезии, римской территории между Балканскими горами и нижним Дунаем. Князь восточных земель Аквиан активно выступал против проповедей христиан и распорядился заточить в темницу 370 человек. Их пытали, чтобы они отреклись от христианства и принесли жертву идолам. Парамон не выдержал издевательств над людьми и открыто объявил себя христианином. Он тут же был схвачен. Его обезглавили вместе с остальными мучениками. В день памяти святого верующие прославляют его самоотверженный подвиг и неотступную веру.

12 декабря Русская православная церковь также чтит память: • мученика Филумена Анкирского;

• преподобного Акакия Синайского;

• преподобного Нектария Печерского, в Ближних пещерах;

• священномученика Сатурнина, первого епископа Тулузского;

• священномученика Авива, епископа Некресского;

• святителя Мардария (Ускоковича), епископа Американского и Канадского;

• священномученика Сергия Кочурова, пресвитера.

Народные праздники и приметы 12 декабря

Парамон Зимоуказатель

В народном календаре 12 декабря — день Парамона Зимоуказателя. Считалось, что по погоде в этот день можно определить, какой будет наступившая зима. На Руси говорили: «Утро красное — быть декабрю ясным». Если на Парамона была метель, то холода могли продолжаться неделю. Однако сугробам крестьяне радовались: обилие снега и теплый ветер предвещали богатый урожай зерна.

Главным занятием на Парамона была уборка снега с крыш. Во время работы приговаривали: «Пришел Парамон — снег с крыши вон». Хозяйки в этот день штопали одежду и стряпали обед. Лениться было нельзя: считалось, что на Парамона сама Зима облачается в медвежью шкуру и бродит по деревням, насылая на тунеядцев неудачи. После работ по дому семья собиралась за столом и поминала ушедших родственников.

Приметы

Если на Парамона попросить у соседа взаймы муку, соль или домашние припасы, год будет удачным.

Нельзя ругаться с соседями, иначе в дом придет беда.

На Парамона нельзя подметать пол и смахивать веником пыль — «раскидаешь» удачу.

Какие исторические события произошли 12 декабря

1817 год — в Москве состоялось торжественное открытие Манежа.



— в Москве состоялось торжественное открытие Манежа. 1910 год — в Нью-Йорке бесследно пропала светская львица и наследница парфюмерной компании Дороти Арнольд. Ее исчезновение считается самым таинственным в истории США.



— в Нью-Йорке бесследно пропала светская львица и наследница парфюмерной компании Дороти Арнольд. Ее исчезновение считается самым таинственным в истории США. 1911 год — столицей Индии объявлен город Дели.



— столицей Индии объявлен город Дели. 1913 год — через два года после кражи во Флоренции найдена «Мона Лиза».

1941 год — в ходе Великой Отечественной войны освобождены Солнечногорск и Сталиногорск (ныне Новомосковск Тульской области) .



— в ходе Великой Отечественной войны освобождены Солнечногорск и Сталиногорск . 1946 год — Организация Объединенных Наций включила Сиам (нынешний Таиланд) в состав ООН.



— Организация Объединенных Наций включила Сиам (нынешний Таиланд) в состав ООН. 1961 год — в США запустили на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.



— в США запустили на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1. 1963 год — Кения получила независимость от Великобритании.



— Кения получила независимость от Великобритании. 1974 год — состоялась премьера фильма «Крестный отец 2».

1979 год — на заседании Политбюро ЦК КПСС принято решение о вводе советских войск в Афганистан. Уже 25 декабря первые части советской армии вошли в страну.



— на заседании Политбюро ЦК КПСС принято решение о вводе советских войск в Афганистан. Уже 25 декабря первые части советской армии в страну. 2008 год — Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.



— Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении. 2015 год — принято Парижское соглашение об изменении климата, оно было подписано 22 апреля 2016 года.



— принято Парижское соглашение об изменении климата, оно было подписано 22 апреля 2016 года. 2021 год — нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом мира в классе «Формула-1».

Дни рождения и юбилеи 12 декабря

В 1761 году родилась Мария Тюссо — скульптор, основательница музея восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне.



— скульптор, основательница музея восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне. В 1766 году родился Николай Карамзин — русский писатель и историк, с 1803 года — официальный историограф русского императорского двора, автор «Бедной Лизы» и «Истории государства Российского».



— русский писатель и историк, с 1803 года — официальный историограф русского императорского двора, автор «Бедной Лизы» и «Истории государства Российского». В 1821 году родился Гюстав Флобер — французский писатель, написавший романы «Мадам Бовари» и «Воспитание чувств».



— французский писатель, написавший романы «Мадам Бовари» и «Воспитание чувств». В 1863 году родился Эдвард Мунк — норвежский живописец, создатель знаменитой картины «Крик».

В 1905 году родился Василий Гроссман — писатель, журналист, военный корреспондент, автор романа-эпопеи «Жизнь и судьба».



— писатель, журналист, военный корреспондент, автор романа-эпопеи «Жизнь и судьба». В 1915 году родился Фрэнк Синатра — певец и актер, лауреат «Оскара» и 11 премий «Грэмми».



— певец и актер, лауреат «Оскара» и 11 премий «Грэмми». В 1925 году родился Владимир Шаинский — композитор, пианист, народный артист РСФСР, написавший десятки популярных песен, среди которых «Чунга-Чанга», «Улыбка», «Родительский дом» и «Песенка мамонтенка».



— композитор, пианист, народный артист РСФСР, написавший десятки популярных песен, среди которых «Чунга-Чанга», «Улыбка», «Родительский дом» и «Песенка мамонтенка». В 1928 году родился Чингиз Айтматов — киргизский и русский писатель, автор повести «Ранние журавли» и романа «Плаха».



— киргизский и русский писатель, автор повести «Ранние журавли» и романа «Плаха». В 1928 году родился Леонид Быков — режиссер и актер, звезда фильма «В бой идут одни «старики»».



— режиссер и актер, звезда фильма «В бой идут одни «старики»». В 1929 году родился Джон Осборн — английский драматург и сценарист. Известность ему принесла пьеса «Оглянись во гневе», а сценарий фильма «Том Джонс» был удостоен «Оскара».



— английский драматург и сценарист. Известность ему принесла пьеса «Оглянись во гневе», а сценарий фильма «Том Джонс» был удостоен «Оскара». В 1941 году родился Виталий Соломин — актер и режиссер театра и кино, народный артист РСФСР, исполнитель роли доктора Ватсона в советском телесериале о Шерлоке Холмсе.

Кто отмечает день рождения

79 лет исполняется Кларе Новиковой — артистке эстрады, юмористке, народной артистке РФ.



— артистке эстрады, юмористке, народной артистке РФ. 76 лет исполняется Биллу Найи — британскому актеру театра и кино, звезде фильма «Реальная любовь», обладателю премий «Золотой глобус» и BAFTA.



— британскому актеру театра и кино, звезде фильма «Реальная любовь», обладателю премий «Золотой глобус» и BAFTA. 74 года исполняется Федору Конюхову — советскому и российскому путешественнику, писателю и художнику.

