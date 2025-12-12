На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опрос показал, что Путину доверяют почти 80% россиян

ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 78%. Это следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), в котором поучаствовали 1,5 тыс. россиян, сообщает пресс-служба ФОМ.

«О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (плюс 1 п. п. за неделю). Также большинство населения (80% — плюс 2 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении

Деятельность Правительства РФ положительно оценили 53% опрошенных (плюс 2 п. п.), а работу главы Кабмина Михаила Мишустина — 58% опрошенных (плюс 5 п. п.).

Партию «Единая Россия» оценил положительно 41% опрошенных граждан России (без изменений), КПРФ — 8% (минус 1 п. п.), ЛДПР — 11% (плюс 1 п. п.), «Справедливой России» — 3% (минус 1 п. п.), «Новых людей» — 4% (без изменений).

Исследование, проведенное в начале ноября, показало, что Путину доверяют восемь из десяти опрошенных россиян (77%), при этом 78% респондентов положительно оценили работу российского лидера.

До этого Аналитический центр ВЦИОМ узнал мнение россиян о прошедшем в августе саммите президентов РФ и США на Аляске. Согласно результатам исследования, 68% респондентов положительно оценили итоги этих переговоров, 6% — отрицательно.

Ранее Путина назвали самым популярным лидером в мире.

