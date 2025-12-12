На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил, что получил от США «сигналы» по проведению выборов

Зеленский: Киев поддержит участие Запада в подготовке выборов на Украине
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Украине готова поддержать возможное участие Европы и США в подготовке к проведению выборов в стране. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает украинское издание «Европейская правда».

«Если возможно со стороны партнеров помочь нам организовать сам процесс выборов безопасно в адекватные сроки, я буду поддерживать», — подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что на фоне «сигналов» от США обратился к нардепам с просьбой разработать законодательные изменения для проведения выборов в военное время.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен провести выборы президента Украины, но при определенных условиях. В частности, ему нужно понимать, как организовать голосование находящихся на фронте военных. Также он хочет разобраться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. Он призвал США помочь ему и вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле объяснили необходимость проведения выборов на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
