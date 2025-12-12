«Ситуация с ценами осложнится». Снизит ли ЦБ ключевую ставку в декабре?

Центробанк, вероятнее всего, снизит ключевую ставку до 16% на итоговом заседании 2025 года 19 декабря. Такой прогноз «Газете.Ru» дали опрошенные экономисты и финансовые аналитики. После решения регулятора ставки по вкладам начнут снижаться быстрее, чем ставки по кредитам, поэтому эксперты советуют не откладывать открытие депозитов. С оформлением кредитов, наоборот, лучше подождать. Что будет с курсом рубля и дальнейшими решениями по ставке — в нашем материале.

ЦБ перешел к снижению ключевой ставки 6 июня 2025 года. В этом году Банк России уменьшал ключевую ставку четыре раза, последний раз — 24 октября до 16,5%.

Регулятор продолжит осторожно снижать ключевую ставку на последнем в 2025 году заседании. Эксперты уверены, что ключевая ставка будет уменьшена на 50 базисных пунктов, до 16%. Экономисты пояснили, что инфляция в России продолжает замедляться: к 1 декабря темпы роста цен в годовом выражении замедлились до 6,62%. По прогнозу экспертов, к концу 2025 года показатель может снизиться до 6%. Кроме того, сейчас рубль не дешевеет, а, наоборот, дорожает, вопреки декабрьским традициям. Это происходит из-за слабого спроса на зарубежную валюту в России.

«Вариант с сохранением ставки на уровне 16,5% считаю крайне маловероятным — 3%. Аналогично, на мой взгляд, низкая вероятность того, что в декабре ключевая ставка опустится ниже 15%. 19 декабря ключевая ставка будет снижена на 1 п.п. (до 15,5%) с вероятностью в 55%. Вероятность сценария со снижением ключевой ставки на 1,5 п.п. составляет 39%», — сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими, рынок труда еще перегрет, а в отдельных сегментах кредитования отмечено необычное оживление, поэтому ключевую ставку снизят до 16%, уверен инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Он призвал обратить внимание на комментарии регулятора и его прогнозы.

В декабре «ситуация с ценами в России осложнится за счет роста налогов на авто и в преддверии повышения налога на добавленную стоимость», добавил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. По его мнению, инфляционные ожидания едва ли снизятся, а это остается существенной преградой для ускоренного снижения ключевой ставки.

Кредитование населения постепенно растет за счет авто и ипотеки: в автосегменте играет роль рост цен и ожидание снижения ставки, в ипотеке — ожидание роста стоимости недвижимости в будущем и желание перекредитоваться в случае снижения ставки, а также ужесточение условий льготной ипотеки. Федоров подчеркнул, что эти факторы временные, но склонность к кредитованию в экономике все еще высокая.

«Формально только текущая инфляция является фактором для снижения ставки на 0,5 п.п. Мы не удивимся, если ЦБ продолжит уменьшать шаг по снижению ставки или сделает паузу», — подытожил Федоров.

Что будет с вкладами

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам в первой десятке российских банков по итогам третьей декады ноября находилась на уровне 15,6%. Эксперты не ждут резких изменений: конкуренция новогодних предложений удержит доходность на высоком уровне, но в 2026 году ставки будут постепенно снижаться. Лучшей стратегией эксперты называют фиксацию текущих ставок на длительный срок.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что после заседания ЦБ средняя максимальная ставка по депозитам продолжит дрейфовать вниз в направлении 15%.

«Мы ожидаем, что ставки по депозитам будут постепенно снижаться в следующем году вслед за ключевой ставкой, по нашим прогнозам, примерно по 50 б.п. в квартал. В целом мы считаем, что вкладчикам стоит придерживаться стратегии фиксации текущих высоких ставок на как можно более длительный срок», — уверен аналитик.

Эксперты уверены, что сейчас — хорошее время для открытия вклада.

«Ставки по банковским вкладам и кредитам будут подстраиваться под значение ключевой ставки: по вкладам быстрее, по кредитам медленнее. При этом в декабре и в самом начале января традиционно будут повышенные сезонные предложения от банков, на которые снижение ключевой ставки 19 декабря не окажет своего влияния, а они исчезнут с окончанием новогодних каникул.

При этом все равно у россиян останется возможность открывать вклад по ставкам более чем в два раза превосходящим уровень инфляции. Думаю, что в январе 2025 года (даже после ухода с рынка новогодних предложений) можно будет открыть депозиты на 3–9 месяцев по ставкам примерно 15% годовых. Для новых вкладчиков, а также для лиц, открывающих дополнительные продукты, ставки будут повыше», — сказал Балынин.

Потенциальным вкладчикам постепенно придется привыкать к менее доходным и более сложным условиям , предупредил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Что будет с кредитами

По данным на 8 декабря 2025 года, диапазон ставок по ипотеке в российских банках составляет от 16,9% до 23,1%. Ставки по потребительским кредитам варьируются от 19,9% до 42,6%. По кредитам эффект от решения ЦБ будет минимальным: банки продолжат удерживать высокие ставки как инструмент снижения рисков. Эксперты советуют брать кредиты только при острой необходимости.

По мнению Шедько, в течение двух недель после заседания Банка России не следует ожидать резкого и значительного изменения ставок по потребительским кредитам и ипотеке.

«Банки будут сохранять повышенные процентные ставки в качестве инструмента хеджирования кредитных рисков. Говорить о завершении эры высоких ставок по кредитам преждевременно. В текущих условиях заемщикам целесообразно придерживаться взвешенной, консервативной стратегии. При отсутствии острой потребности в привлечении финансирования целесообразно воздержаться от оформления крупных кредитных обязательств до стабилизации рыночных условий», — рекомендовал экономист.

Васильев уверен, что ставки по потребкредитам и ипотеке после решения ЦБ будут постепенно снижены на соответствующую величину (-50 б.п.). Аналитик полагает, что ставки по кредитам будут постепенно снижаться в 2026 году вслед за ключевой ставкой примерно по 50 б.п. в квартал. В целом высокие ставки по кредитам сохранятся еще долго, поэтому заемщикам стоит тщательно планировать свои финансовые возможности, уверен Васильев.

Что будет с рублем

Формально снижение ключевой ставки — негатив для рубля, предупредили экономисты. Но реальные процентные ставки (ключевая ставка минус инфляция) даже при 16% останутся высокими. А значит, почва под рублем останется прочной, считают эксперты. Так что ослабления нацвалюты в ближайший месяц они не ждут.

«Ключевым для рубля остается баланс импорта и экспорта. Первый подавлен жесткой денежно-кредитной политикой, но может активизироваться перед январскими праздниками. Экспортные доходы РФ могут сокращаться из-за расширения дисконта на российскую нефть, но тут на помощь рублю приходит бюджетное правило — в декабре продажи валюты выросли в 1,6 раза, что будет сдерживать ослабление рубля. В последнюю декаду декабря ждем доллар на уровне 78–80 рублей, евро — 90–92 рубля, юань — 10,8–11,1 рубля », — отметил Бахтин.

По прогнозу Васильева, рубль до конца года и в начале следующего останется крепким: доллар будет стоить 75–80 рублей, евро — 87–93 рубля, юань — 10,6–11,3 рубля. Шедько ожидает доллар по 73–83 рубля, а евро — в диапазоне 97–102 рубля. Юань, вероятнее всего, стабилизируется вблизи отметки 11,6 рубля, считает экономист.

Кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин подчеркнул, что курс рубля существенно изменится лишь при изменении ставки более чем на 1 п.п. Экономист пояснил, что сейчас курс рубля подвержен значительному влиянию различных факторов (введение утильсбора и сокращение импорта автомобилей, сезонный фактор, влияние последнего пакета санкций), и решение ЦБ должно быть неожиданным и резким, чтобы курс рубля существенно изменился.

Что будет с ключевой ставкой в новом году

В 2026 году ЦБ продолжит цикл плавного снижения. На первом заседании 13 февраля базовым сценарием станет сохранение ключевой ставки или ее небольшое снижение — в зависимости от декабрьского решения. Экономисты ожидают, что тенденция на снижение инфляции сохранится, а пространство для уменьшения ставки расширится во второй половине года.

Шедько считает, что на февральском заседании наиболее вероятным выглядит решение сохранить ключевую ставку (при снижении ее в декабре 2025 года) или снизить ее до 15,5% (при сохранении ее в декабре 2025-го). Это обеспечит ЦБ время для оценки изменений в экономике, при этом сохраняется возможность для плавного снижения ставки в течение года, объяснил эксперт.

«Инфляция в 2025 году продолжит замедляться, достижение таргета в 6,5–7,0% является реалистичным. До конца 2026 года также ожидаем продолжения тренда по снижению инфляции. Будем надеяться на дальнейшее снижение ставки на 0,5–1,0 п.п. 13 февраля — на первом в 2026 году заседании ЦБ. Решение будет принято в любом случае, исходя из реалий, которые будут в феврале 2026 году. Сохраняем умеренно-позитивный взгляд», — заключил Суетин.