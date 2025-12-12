На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

Взрыв дрона разрушил нижние этажи дома в Твери. Ранены взрослые и ребенок

Власти сообщили о пострадавших при отражении атаки беспилотника на дом в Твери
true
true
true
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Взрыв дрона повредил многоэтажный дом в Твери, ранения получили семь человек, в том числе ребенок. Удар пришелся по нижним этажам здания, выбило окна и обрушило конструкции. Жильцов эвакуировали, на месте работают спасатели и медики.

Ночью 12 декабря в Твери при отражении атаки беспилотника пострадали семь человек — шесть взрослых и ребенок. Об этом сообщил врио губернатора области Виталий Королев. Пострадавших доставили в больницы, жителям дома оказывают медицинскую помощь. По словам Королева, он выехал на место происшествия и поручил организовать всю необходимую поддержку.

«Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идет эвакуация жителей дома. Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают. Выехал на место. Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА», — сообщил он.

Удар пришелся по многоэтажному дому на западе города. На нижних этажах произошел взрыв, выбило окна, разрушены конструкции. Повреждения получили и соседние здания, а также припаркованные рядом автомобили. Очевидцы сообщали о нескольких громких хлопках и столбе дыма, который был виден из разных районов Твери.

Жители поврежденного дома эвакуированы на улицу — часть из них самостоятельно покинула квартиры сразу после взрыва. Местные власти готовят временные пункты размещения.

«Почувствовали сильную вибрацию, очень сильную, собственно, от нее и проснулись. И следом взрыв. Прилетело в первый этаж соседнего многоквартирного дома. Там вынесены стекла по всему подъезду», — рассказала SHOT местная жительница.

Дроны над Тверской областью

Тверская область не впервые становится целью атак беспилотников. За последний год в регионе фиксировались как единичные инциденты, так и крупные удары, приводившие к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. Одним из наиболее серьезных эпизодов стала атака осенью 2024 года в районе Торопца. Тогда беспилотники нанесли удар по складу боеприпасов, после чего произошла серия взрывов. По данным региональных властей, в результате этого инцидента пострадали 17 человек. Пожар на объекте тушили несколько часов, в районе были задействованы дополнительные силы МЧС.

Весной и летом 2025 года сообщения о пролетах и сбитых беспилотниках в регионе стали регулярными. В мае власти Твери заявили о нескольких дронах, сбитых в том числе в районе аэродрома Мигалово. Тогда силы ПВО сработали оперативно, и все цели были уничтожены на подлете.

В июне над Тверью отразили еще одну атаку дронов. Региональные власти сообщали, что силы ПВО перехватили шесть беспилотников, которые направлялись в сторону промышленных объектов. Все цели были уничтожены в воздухе, после чего следственные органы обследовали места падения обломков. В те же дни в нескольких районах отмечались кратковременные перебои с электричеством — местные администрации связывали их с работой систем противовоздушной обороны.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами