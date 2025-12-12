Взрыв дрона разрушил нижние этажи дома в Твери. Ранены взрослые и ребенок

Взрыв дрона повредил многоэтажный дом в Твери, ранения получили семь человек, в том числе ребенок. Удар пришелся по нижним этажам здания, выбило окна и обрушило конструкции. Жильцов эвакуировали, на месте работают спасатели и медики.

Ночью 12 декабря в Твери при отражении атаки беспилотника пострадали семь человек — шесть взрослых и ребенок. Об этом сообщил врио губернатора области Виталий Королев. Пострадавших доставили в больницы, жителям дома оказывают медицинскую помощь. По словам Королева, он выехал на место происшествия и поручил организовать всю необходимую поддержку.

«Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идет эвакуация жителей дома. Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают. Выехал на место. Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА», — сообщил он.

Удар пришелся по многоэтажному дому на западе города. На нижних этажах произошел взрыв, выбило окна, разрушены конструкции. Повреждения получили и соседние здания, а также припаркованные рядом автомобили. Очевидцы сообщали о нескольких громких хлопках и столбе дыма, который был виден из разных районов Твери.

Жители поврежденного дома эвакуированы на улицу — часть из них самостоятельно покинула квартиры сразу после взрыва. Местные власти готовят временные пункты размещения.

«Почувствовали сильную вибрацию, очень сильную, собственно, от нее и проснулись. И следом взрыв. Прилетело в первый этаж соседнего многоквартирного дома. Там вынесены стекла по всему подъезду», — рассказала SHOT местная жительница.

Дроны над Тверской областью

Тверская область не впервые становится целью атак беспилотников. За последний год в регионе фиксировались как единичные инциденты, так и крупные удары, приводившие к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. Одним из наиболее серьезных эпизодов стала атака осенью 2024 года в районе Торопца. Тогда беспилотники нанесли удар по складу боеприпасов, после чего произошла серия взрывов. По данным региональных властей, в результате этого инцидента пострадали 17 человек. Пожар на объекте тушили несколько часов, в районе были задействованы дополнительные силы МЧС.

Весной и летом 2025 года сообщения о пролетах и сбитых беспилотниках в регионе стали регулярными. В мае власти Твери заявили о нескольких дронах, сбитых в том числе в районе аэродрома Мигалово. Тогда силы ПВО сработали оперативно, и все цели были уничтожены на подлете.

В июне над Тверью отразили еще одну атаку дронов. Региональные власти сообщали, что силы ПВО перехватили шесть беспилотников, которые направлялись в сторону промышленных объектов. Все цели были уничтожены в воздухе, после чего следственные органы обследовали места падения обломков. В те же дни в нескольких районах отмечались кратковременные перебои с электричеством — местные администрации связывали их с работой систем противовоздушной обороны.