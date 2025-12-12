На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто поможет Трампу в борьбе с Китаем

Politico: Трамп заручился поддержкой пяти союзников для борьбы с Китаем
true
true
true
close
Andrew Harnik/AP

Администрация президента США Дональда Трампа формирует коалицию из пяти стран, чтобы противостоять доминированию Китая в сферах добычи полезных ископаемых, искусственного интеллекта и технологий. Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, 12 декабря будет подписана декларация, объединяющая Сингапур, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль. Вместе они будут работать на устранение дефицита в важнейших минеральных ресурсах. Также говорится о том, что администрация Трампа намерена расширить коалицию и привлечь в нее другие страны, обладающие минеральными, технологическими и производственными ресурсами.

Принятие декларации сократит для Китая инвестиции в важнейшие полезные ископаемые, а также создаст почву для совместных исследований и развития инфраструктуры, пишет Politico о ссылкой на заместителя госсекретаря по экономическим вопросам Джейкоба Хелберга.

Также декларация отражает «обеспокоенность США масштабными инвестициями Китая в искусственный интеллект и квантовые вычисления, которые могут дать ему конкурентное преимущество в экономике 21 века», отметил он.

«Сегодня нет группы, которая могла бы собраться вместе, чтобы обсудить конкуренцию с Китаем в области искусственного интеллекта. <…> Эта группа стран в эпоху искусственного интеллекта будет тем же, чем G7 была в индустриальную эпоху», — подчеркнул Хелберг.

25 ноября газета The New York Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа выделила более $10 млрд на приобретение долей в частных копаниях, от которых государство зависит в сфере критически важных ископаемых.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами