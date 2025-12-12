Стало известно, кто поможет Трампу в борьбе с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа формирует коалицию из пяти стран, чтобы противостоять доминированию Китая в сферах добычи полезных ископаемых, искусственного интеллекта и технологий. Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, 12 декабря будет подписана декларация, объединяющая Сингапур, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль. Вместе они будут работать на устранение дефицита в важнейших минеральных ресурсах. Также говорится о том, что администрация Трампа намерена расширить коалицию и привлечь в нее другие страны, обладающие минеральными, технологическими и производственными ресурсами.

Принятие декларации сократит для Китая инвестиции в важнейшие полезные ископаемые, а также создаст почву для совместных исследований и развития инфраструктуры, пишет Politico о ссылкой на заместителя госсекретаря по экономическим вопросам Джейкоба Хелберга.

Также декларация отражает «обеспокоенность США масштабными инвестициями Китая в искусственный интеллект и квантовые вычисления, которые могут дать ему конкурентное преимущество в экономике 21 века», отметил он.

«Сегодня нет группы, которая могла бы собраться вместе, чтобы обсудить конкуренцию с Китаем в области искусственного интеллекта. <…> Эта группа стран в эпоху искусственного интеллекта будет тем же, чем G7 была в индустриальную эпоху», — подчеркнул Хелберг.

25 ноября газета The New York Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа выделила более $10 млрд на приобретение долей в частных копаниях, от которых государство зависит в сфере критически важных ископаемых.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации.