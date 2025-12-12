Салат оливье с колбасой стал дешевле в 15 регионах России

В 15 регионах России набор продуктов для приготовления салата «Оливье» с колбасой подешевел, хотя в среднем по стране стоимость традиционного блюда выросла на 2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).

По оценкам ЦСР, для приготовления 800 граммов «Оливье» потребуется в среднем 230,25 рубля, что на 2,03% выше показателя прошлого года (225,65 рубля). В составе салата снизились цены на яйца, картофель, морковь, огурцы и репчатый лук.

Среди регионов дешевле всего набор обойдется в Мордовии — менее 180 рублей, а дороже всего — на Чукотке, более 497 рублей. Наибольшее подорожание отмечено в Карелии — на 12,6%. Среди регионов, где салат стал дешевле, ЦСР выделил Москву, Брянскую, Воронежскую, Тверскую, Тульскую, Челябинскую области, Коми, Крым, Ингушетию, Чечню, Тыву, Ставропольский край, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа.

Стоимость «Оливье» с красной рыбой, рассчитанного на 224 грамма, в среднем выросла на 6,2% до 695 рублей. В шести регионах — Калмыкии, Крыму, Ставропольском крае, Брянской, Курганской и Курской областях — салат с рыбой подешевел, тогда как наибольшее удорожание произошло в Ненецком автономном округе — на 25,5%. Дороже всего такое блюдо обойдется в Мурманской области — более 900 рублей, дешевле всего — на Чукотке около 532 рублей.

Самый бюджетный вариант — вегетарианский «Оливье» с грибами вместо мяса или рыбы, подорожавший за год на 4,4% до 201,7 рубля. Самая высокая стоимость зафиксирована на Чукотке — более 480 рублей, а минимальная — в Ингушетии, около 144 рублей.

