Украинский конфликт близок к своему завершению, а препятствия на пути к окончательному соглашению постепенно исчезают. Об этом написал обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз.

По его словам, США вынуждают Киев отказаться от ключевых «красных линий». Президент Украины Владимир Зеленский уже признал, что в стране нужно провести президентские и парламентские выборы, а также впервые отметил возможность вывода украинских войск с Донбасса после общенационального референдума, отметил он. По словам обозревателя, обсуждение выборов и демилитаризованной зоны на Донассе – это «значительный шаг» к завершению конфликта.

«Исход неизбежно будет плачевным для Украины. Некоторые украинцы почувствуют себя преданными, а другие будут задаваться вопросом, ради чего они пошли на все эти жертвы, если итоговая сделка окажется хуже той, которую Киев отверг в Стамбуле в апреле 2022 года. Но ясно одно – окончание войны только что значительно приблизилось», – считает журналист.

Однако Мэтьюз отметил, что для окончания боевых действий необходимо, чтобы Кремль пошел «на некоторые уступки». Также он добавил, что на заключение полноценного мирного плана «могут уйти месяцы».

Судя по информации СМИ, сейчас обновленный мирный план президента США Дональда Трампа предполагает контроль России над Крымом, ЛНР и ДНР и остановку на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Таким образом, ВСУ должны будут покинуть занятую часть Донецкой области, там создадут демилитаризованную зону. Российские войска же уйдут со своих позиций в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Численность ВСУ ограничат до 800 тысяч человек, а США обязуется не брать Украину в НАТО. При этом Украину должны будут принять в Евросоюз к 1 января 2027 года.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому не нравится мирный план США.