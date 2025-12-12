На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России снизилась цена на ингредиенты для борща

SHOT: в России подешевел борщ
true
true
true
close
Shutterstock

В России снизилась цена на ингредиенты для борща. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

Так, за год цены на мясо в среднем упали на 13% (на баранину — на 6,5%), а на необходимые овощи — на 24%.

«Если сравнивать с концом 2024 года, больше всего снизились ценники на белокочанную капусту — на 30%. Картошка подешевела на 28%. Морковь теперь стоит на 15% меньше. Менее заметное колебание цен на лучок и свеклу — на 21%», — говорится в посте.

8 декабря РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата писало, что салат «Оливье» станет самым дорогим из традиционных новогодних салатов. Так, цена «Оливье» на четверых человек составит 576 рублей. В его состав входят 400 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 200 г майонеза, четыре яйца, 400 г картофеля, 200 г моркови и 100 г репчатого лука.

Четыре порции салата «Мимоза» обойдется россиянам в 295 рублей. «Селедка под шубой» будет стоить 291 рубль. Самым бюджетным в грядущие новогодние праздники станет салат «Столичный». На его приготовление уйдет 269 рублей.

Ранее россиянам рассказали, как планировать стол на Новый год без вреда для фигуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами