В России снизилась цена на ингредиенты для борща. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

Так, за год цены на мясо в среднем упали на 13% (на баранину — на 6,5%), а на необходимые овощи — на 24%.

«Если сравнивать с концом 2024 года, больше всего снизились ценники на белокочанную капусту — на 30%. Картошка подешевела на 28%. Морковь теперь стоит на 15% меньше. Менее заметное колебание цен на лучок и свеклу — на 21%», — говорится в посте.

8 декабря РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата писало, что салат «Оливье» станет самым дорогим из традиционных новогодних салатов. Так, цена «Оливье» на четверых человек составит 576 рублей. В его состав входят 400 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 200 г майонеза, четыре яйца, 400 г картофеля, 200 г моркови и 100 г репчатого лука.

Четыре порции салата «Мимоза» обойдется россиянам в 295 рублей. «Селедка под шубой» будет стоить 291 рубль. Самым бюджетным в грядущие новогодние праздники станет салат «Столичный». На его приготовление уйдет 269 рублей.

Ранее россиянам рассказали, как планировать стол на Новый год без вреда для фигуры.