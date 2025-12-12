Выдача кредитных карт в РФ опустилась до минимума с апреля 2022 года

ОКБ: объем выдачи кредитных карт в России упал до минимума за три года

Объемы выдачи кредитных карт в России в ноябре 2025 года снизились до 129,5 млрд рублей, достигнув минимального показателя за последние три года и вернувшись к уровню апреля 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).

Сокращение за месяц составило 5%, а с конца лета — 25%. Количество выданных кредиток уменьшилось на 9%, до 1,23 млн, тогда как за три месяца снижение составило 12%. Общие выдачи на рынке розничного кредитования упали менее значительно — на 3%, что, однако, выше летних показателей на 7–38%, отмечают эксперты Frank RG.

Обычно в ноябре и декабре фиксируют наибольшие объемы выдачи кредиток, превышающие 200 млрд рублей в месяц, а в 2023 году доходили до 300 млрд рублей. В последние два года ситуация изменилась: в конце 2024 года показатели снизились ниже 200 млрд рублей, что участники рынка связывают с ужесточением регулирования со стороны Центробанка.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отмечает, что на динамику сегмента продолжают влиять жесткие денежно-кредитные условия и макропруденциальные лимиты, ограничивающие выдачу карт заемщикам с высоким показателем долговой нагрузкой. В частности, в IV квартале 2025 года для кредитов с ПДН от 50% до 80% установлено ограничение в 10% заемщиков, а для ПДН выше 80% выдачи вовсе не допускаются. Это заставляет банки осторожно подходить к кредитованию закредитованных клиентов.

Кроме того, сами кредитные организации могут ужесточать политику выдачи карт в зависимости от качества портфеля и уровня рисков. Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин добавил, что в конце года уровень одобрения обычно снижается из-за сезонного всплеска мошенничества и импульсного спроса.

Участники рынка связывали снижение выдачи с введением «периода охлаждения» на необеспеченные кредиты: для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей срок составляет от 4 часов, для сумм от 200 тыс. рублей — 48 часов. Эти меры продолжают оказывать сдерживающее влияние на рынок.

