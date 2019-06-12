Тимошенко рассказала о разговоре с Зеленским

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об итогах встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает RT.

Она пояснила, что они обсудили текущую ситуацию в стране и досрочные парламентские выборы.

Тимошенко также поговорила с президентом о том, как воплотить в жизнь изменения, которые население ждет от новой власти.

Ранее Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины «стагнирует и падает».

Она также подчеркнула, что в подобной ситуации Украине предстоит погасить часть долга перед Международным валютном фондом.