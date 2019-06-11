Посол России встретится с заместителем Помпео

Российский посол в США Анатолий Антонов встретится с заместителем американского госсекретаря по политическим делам Дэвидом Хейлом 11 июня. Об этом сообщается на сайте Госдепа Соединенных Штатов.

Согласно представленной информации, встреча пройдет в Вашингтоне d 13.00 (20.00 мск). Антонов и Хейл обсудят деловые вопросы на рабочем обеде. Мероприятие будет закрыто для прессы.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона категорически отвергает обвинения США в нарушении ядерного договора.