Посол США в России вернется на родину

Посол США в России Джон Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину. Об этом сообщает Atltntic.

Отмечается, что дипломат собирается баллотироваться на должность губернатора штата Юта. В прошлом он уже занимал пост губернатора штата в период с 2004 по 2009 год.

Хантсман был назначен послом в Россию в 2017 году. Тогда он заявлял, что намерен остаться в столице на два года.

Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Хантсман не посетил ПМЭФ из-за ареста американского инвестора и основателя Baring Vostok Майкла Калви.