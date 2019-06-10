Япония привержена плану по сотрудничеству с РФ

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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что Токио привержен плану из 8 пунктов по сотрудничеству с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о плане премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Он также добавил, что данный план включает в себя энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что план Абэ по сотрудничеству с Москвой показал конкретные результаты.