Япония привержена плану по сотрудничеству с РФ
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что Токио привержен плану из 8 пунктов по сотрудничеству с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о плане премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Он также добавил, что данный план включает в себя энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что план Абэ по сотрудничеству с Москвой показал конкретные результаты.