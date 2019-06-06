Путин назвал своих героев

Президент России Владимир Путин рассказал, кто является его героем, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В первую очередь он упомянут Александра Пушкина.

«Вы сами назвали одного из них Пушкин. У нас много героев. Петр Первый. И я очень люблю Чайковского», — заявил Путин.

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