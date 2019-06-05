Савченко раскритиковала итоги визита Зеленского в Брюссель

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что визит президента Украины Владимира Зеленского не принесет никаких результатов, передает ФАН.

Она заявила, что это была формальная дипломатическая встреча, которая никак не повлияет на конфликт в Донбассе.

Савченко пожаловалась, что похожие дежурные заявления можно было слышать и от Петра Порошенко, и ни одно из таких заявлений не реализуется.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.