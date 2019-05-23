Вопрос про «охоту» за должностями на Украине прояснил Саакашвили
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в случае возвращения на Украину не будет «охотиться» за должностями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Он уточнил, что в настоящий момент следует «дать» Украину «молодежи» и передать им опыт, если она того пожелает.
«Я человек, который занимал все должности в двух разных странах, и точно не охочусь за должностями», — сказал Саакашвили.
Политик отметил, что хотел бы «вести диалог» с жителями Украины.
Ранее сообщалось, что Саакашвили обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.