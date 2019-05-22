В команде Зеленского рассказали, без кого погибнет Украина

Владимир Зеленский во время инаугурации, 20 мая 2019 года
Reuters

Заместитель главы администрации украинского лидера Вадим Пристайко заявил, что Украина не выживет без Евросоюза и НАТО. Об этом он сказал в эфире «112 Украина».

По словам Пристайко, НАТО и ЕС — это важные партнеры Украины, «без которых не выживем».

«Курс на НАТО зафиксирован в украинской конституции», — добавил Пристайко.

Он рассказал, что этот курс поддерживают многие украинцы, а также большинство членов парламента.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен провести референдум о диалоге с Россией.