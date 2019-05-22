В команде Зеленского рассказали, без кого погибнет Украина

Заместитель главы администрации украинского лидера Вадим Пристайко заявил, что Украина не выживет без Евросоюза и НАТО. Об этом он сказал в эфире «112 Украина».

По словам Пристайко, НАТО и ЕС — это важные партнеры Украины, «без которых не выживем».

«Курс на НАТО зафиксирован в украинской конституции», — добавил Пристайко.

Он рассказал, что этот курс поддерживают многие украинцы, а также большинство членов парламента.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен провести референдум о диалоге с Россией.