«Убери за собой!» Порошенко осадила команда Зеленского

<img src="//img.gazeta.ru/files3/965/12311965/upload-RTX6SEZ6-pic905-895x505-83397.jpg">

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что после вступления в должность он намерен пересмотреть кадровые решения Петра Порошенко. Он сообщил это в интервью изданию «Лига.net».

По его словам, люди, назначение которых произошло в последние недели уходящей администрации, не могут вызывать доверие у общества.

«Уходя, лучше за собой убрать», — сказал Данилюк.

Он добавил, что «одиозные решения» Порошенко будут пересмотрены.

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского предложил украинцам сообщать ему о проблемах в фейсбуке.