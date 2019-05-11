«Убери за собой!» Порошенко осадила команда Зеленского
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что после вступления в должность он намерен пересмотреть кадровые решения Петра Порошенко. Он сообщил это в интервью изданию «Лига.net».
По его словам, люди, назначение которых произошло в последние недели уходящей администрации, не могут вызывать доверие у общества.
«Уходя, лучше за собой убрать», — сказал Данилюк.
Он добавил, что «одиозные решения» Порошенко будут пересмотрены.
Ранее сообщалось, что штаб Зеленского предложил украинцам сообщать ему о проблемах в фейсбуке.