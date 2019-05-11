Адвокат Трампа передумал ехать к Зеленскому из-за «врагов президента»

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил об отмене поездки в Киев. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Джулиани полагает, что может встретиться с группой людей, которые являются «врагами президента, а в некоторых случаях даже врагами США».

«Были большие опасения, что новый [украинский] президент будет в буквальном смысле окружен врагами президента [США]...», — сказал Джулиани.

Ранее сообщалось, что Джулиани пригрозили допросом в конгрессе из-за поездки в Киев в интересах Трампа.

Адвокат президента США намеревался поехать в Киев для того, чтобы дать толчок к продолжению расследования вмешательства в президентские выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон. Расследование было начато при действующем украинском президенте Петре Порошенко.