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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия должна оставаться в Совете Европы (СЕ). Об этом сообщает BFM TV.

Как отмечается, это произошло во время приема генсека СЕ Турбьерна Ягланда в Елисейском дворце.

«Я хочу, чтобы Россия оставалась в Совете Европы», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что организация нуждается в России, так же как и страна в ЕС.

Ранее сообщалось, что постпред при СЕ заявил, что Россия может выйти из конвенции по правам человека.