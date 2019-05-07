Макрон заявил, что Россия должна оставаться в Совете Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия должна оставаться в Совете Европы (СЕ). Об этом сообщает BFM TV.
Как отмечается, это произошло во время приема генсека СЕ Турбьерна Ягланда в Елисейском дворце.
«Я хочу, чтобы Россия оставалась в Совете Европы», — сказал Макрон.
Он подчеркнул, что организация нуждается в России, так же как и страна в ЕС.
Ранее сообщалось, что постпред при СЕ заявил, что Россия может выйти из конвенции по правам человека.