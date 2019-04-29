Россия сменит посла в Британии, сообщили СМИ

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Источники рассказали, что в середине лета этого года Россия поменяет посла в Британии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, занимающий эту должность с 2011 году Александр Яковенко может возглавить Дипломатическую академию.

Как отмечается, имя его преемника пока неизвестно, однако им можем стать глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

Ранее Яковенко в очной беседе рассказал пострадавшему от «Новичка» британцу Чарли Роули о безосновательности обвинений России в данном преступлении, а также пообещал передать его просьбу о встрече с президентом России Владимиром Путиным.