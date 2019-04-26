Путина сделали почетным доктором университета Цинхуа

Президенту России Владимиру Путину присвоили звание почетного доктора университета Цинхуа, это же образовательное учреждение закончил нынешний китайский лидер Си Цзиньпин. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что торжественная церемония присвоения звания прошла в гостинице «Дружба» в Пекине.

«Большая честь получить звание почетного доктора одного из ведущих вузов Китая», — сказал Путин.

В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что ему «приятно» вручить диплом почетного доктора своему «лучшему другу».

В прошлом году сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин приготовили блины и выпили водки.

«Газета.Ru» следит за визитом Путина в Китай в режиме онлайн.