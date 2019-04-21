Второй экзит-пол с выборов президента опубликовали украинские журналисты

<img src="//img.gazeta.ru/files3/657/12277657/RIAN_5833901.HR-pic905-895x505-65682.jpg">

В сети появился второй экзит-пол с выборов президента Украины. Об этом сообщает главред украинского издания lb.ua Соня Кошкина в телеграм-канале со ссылкой на данные ЦИК страны.

По последним данным, на западе страны за шоумена Зеленского проголосовали 56%, а за действующего президента Украины Порошенко — 44%. В центре страны голоса распределились следующим образом: за Зеленского — 72%, за Порошенко — 27%.

Также на юге Украины 73% украинцев отдали свой голос за Зеленского, а 27% — за Порошенко. На востоке страны 89% жителей отдали предпочтение Зеленскому, остальные 11% — Порошенко.

Ранее был опубликован первый экзит-пол с выборов президента.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.